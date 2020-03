0 Facebook Coronavirus in Campania, 6 nuovi casi positivi: il numero dei contagi sale a 63 Cronaca 6 Marzo 2020 22:13 Di redazione 2'

Aumenta ancora il numero di contagi da Coronavirus in Campania. L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nel pomeriggio di questo venerdì sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 45 tamponi. 6 di questi sono risultati positivi.

Numero dei contagi da Coronavirus in Campania

Nella giornata di oggi altri 7 casi erano risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Nella mattinata erano stati esaminati 47 tamponi, di cui 7 positivi. Per questo, nella giornata di oggi si sono registrati 13 tamponi positivi su 92 tamponi analizzati. In riferimento al decesso di un paziente in provincia di Caserta, il tampone è risultato positivo. Il totale dei positivi in Campania è di 63.

Intanto, la Regione Campania ha emanato un’ordinanza che sospende le attività delle discoteche e di tutti i luoghi di svago sull’intero territorio regionale.

Dalla sospensione dell’attività didattica alla stretta su cinema e teatri, alle competizioni sportive a porte chiuse. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus.

Il post di Vincenzo De Luca