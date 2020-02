0 Facebook Mara Venier verso l’addio a Domenica In? Dopo la polemica la voce si fa insistente Spettacolo 28 Febbraio 2020 18:13 Di redazione 1'

Mara Venier potrebbe lasciare Domenica In. Recentemente si era parlato di alcuni problemi tra la conduttrice e lo staff del programma dietro le quinte. Problemi che farebbero pensare a un possibile addio della conduttrice.

A riportare un’indiscrezione, che potrebbe non essere del tutto sbagliata, è stato TvBlog, secondo cui Mara Venier vicina all’addio con Domenica In potrebbe tornare a Mediaset per condurre l’Isola dei Famosi. Che la conduttrice fosse vicina di nuovo alle reti di Berlusconi è una voce che circola da tempo.

Lei, tra l’altro, in quel programma ha già fatto l’opinionista quando a condurlo c’era Alessia Marcuzzi, per cui conosce bene le dinamiche del realtiy. Per ora chiaramente si tratta solo di voci e non c’è ancora nulla di confermato.