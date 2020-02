0 Facebook Prima la lite e poi il silenzio, Mara Venier può dire addio a ‘Domenica In’ La conduttrice avrebbe avuto un furioso litigio con un membro dello staff tecnico della trasmissione. La difesa del marito Carraro Spettacolo 24 Febbraio 2020 09:35 Di redazione 2'

Questa in corso potrebbe essere l’ultima edizione di Domenica In condotta da Mara Venier. Una notizia che ha rappresentato un fulmine al ciel sereno per i fan della trasmissione molto legati alla storica conduttrice. Ma le reazioni seguite ad alcune furiosi polemiche che hanno accompagnato la Venier nelle ultime ore, non hanno fatto presagire nulla di buono.

Tutto sarebbe partito da una forte lite avvenuta dietro le quinte tra la conduttrice e un membro della produzione della trasmissione. Come riportato in una nota della CPTV ROMA: “La misura è colma. L’aggressione verbale – offese personali, insulti irriferibili e minacce – immotivata e demenziale perpetrata nei confronti di un nostro collega nello svolgimento delle sue normali funzioni professionali, durante la trasmissione Domenica In, posta in atto dalla conduttrice del programma, è solo l’ultimo episodio increscioso di una lunga sequenza che impatta negativamente sull’intera categoria degli Ispettori di Produzione“.

La Venier si è poi difesa pubblicando e rendendo pubblico un video su Instagram dove è ripresa in compagnia di Plinio, ispettore di produzione storico di Domenica In. Quest’ultimo nel filmato ha rinnovato la sua stima e gratitudine alla conduttrice. Poi, da parte della Venier, solo silenzio.

A rompere questo digiuno di dichiarazioni ci ha pensato il marito e produttore Nicola Carraro, al fianco della Venier dal 2006. “Il prossimo anno prenderemo le nostre decisioni“, ha detto – come riportato da Dilei – Carraro. Una frase chiaramente riferita alla conduzione della trasmissione Domenica In.