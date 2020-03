0 Facebook Aversa piange la scomparsa di Monica Cioce, lascia due figli e il marito Cronaca 5 Marzo 2020 11:36 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito la città di Aversa. E’ morta Monica Cioce, scomparsa prematuramente all’età di 48 anni. La donna era molto conosciuta nella comunità, lascia il marito, e due giovanissimi figli, un maschio e una femmina.

Chi era Monica Cioce

La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente nella città di Aversa, dove in molti conoscevano Monica. Tutti la ricordano come una donna brillante, sempre sorridente, una madre amorevole e una moglie attenta. La sua morte, infatti, ha sconvolto chiunque la conoscesse. In molti hanno ricordato Monica con messaggi sui social, tante le parole di dolore, ma anche bei ricordi di una donna che ha lasciato il segno.

I funerali di Monica Cioce

I funerali di Monica si sono tenuti nella giornata di mercoledì presso la parrocchia S. Maria La Nova di Aversa. Tante le persone che hanno partecipato per dare l’ultimo saluto alla donna. “Oggi abbiamo dato l’ultimo saluto alla moglie di mio cugino Carmine Cervo. Un immenso dolore! La nostra famiglia si è vista privare di una sua componente: una donna, una sposa, una mamma e soprattutto di un’amica solare. Non ci sono parole per lo strazio che abbiamo vissuto nel dare l’estremo saluto ad una donna di appena 48 anni. Molto confortante è stata l’omelia di don Massimo, parroco di S. Maria La Nova al Borgo di Aversa che ve ha descritto le doti umane e cristiane di Monica ricordando la sua frequenza ai sacramenti e in ultimo rifacendosi alla volontà di Dio per la sua repentina dipartita.Al marito Carmine, ai figli Antonio e Luca, ai Germani e consanguinei tutti la mia vicinanza, il mio dolore e di tutta la nostra famiglia. Riposa in pace carissima Monica e veglia dall’alto dell’Altissimo sui tuoi figli e sulla tua famiglia”, questo il lungo messaggio del cugino del marito pubblicato su Facebook.