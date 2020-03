0 Facebook “Sparami lota!”, ladro rapina supermercato e sfida poliziotto: è caccia al malvivente Il rapinatore è riuscito a scappare dall'agente e a portare con se il bottino Cronaca 5 Marzo 2020 11:17 Di redazione 1'

È entrato in un supermercato del Vomero in via Solario armato di pistola e con il volto coperto da uno scaldacollo e un cappello di lana. Dopo aver minacciato i dipendenti presenti nel market si è fatto consegnare l’incasso: circa 1500 euro.

È quanto accaduto nella serata di ieri. Secondo quanto riportato dal collega Ciro Cuozzo de Il Riformista, a tentare di fermare il rapinatore è stato un agente di Polizia non in servizio. Il ladro, vedendosi inseguito, avrebbe urlato contro il poliziotto:

“Sparami lota!“. Ad influenzarlo, forse, la tragedia accaduta nella notte tra sabato e domenica scorsa a Napoli dove ha perso la vita Ugo Russo, 15enne ucciso da un carabiniere che ha reagito ad un tentativo di rapina.

Tuttavia, il rapinatore è riuscito a scappare con il bottino. Vi sono indagini in corso da parte della polizia. Gli agenti hanno trovato uno scooter abbandonato nei pressi del supermercato: dentro vi erano indumenti e un paio di scarpe probabilmente appartenenti al ladro.