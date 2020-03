0 Facebook Chiara Biasi sul Coronavirus, la gaffe che nessuno le perdona: “Nessuno che mi sta sulle scatole che muoia” Spettacolo 4 Marzo 2020 21:43 Di redazione 2'

Chiara Biasi si è espressa sul Coronavirus e ha fatto un’altra gaffe. Dopo che la nota influencer aveva già avuto un’uscita infelice durante uno scherzo che le era stato fatto a Le Iene, adesso ha pubblicato in una delle sue seguitissime storie, uno stralcio di chat in cui usa parole poco carine nei confronti del virus che ha colpito anche l’Italia.

Cosa ha detto Chiara Biasi sul Coronavirus

L’influencer stava chattando con un suo amico e, commentando la situazione che sta vivendo la Lombardia e nello specifico Milano, ha scritto: “E nessuno che mi sta sul ca**o che muore”. Parole molto forti soprattutto perché per il Coronavirus in Italia i decessi appurati sono 107. Lei stessa si è resa conto della gravità di questa frase e poco dopo ha cancellato la storia. Storia che non è sfuggita agli occhi dei più attenti, che hanno immediatamente fotografato quel frame e l’hanno condiviso, rendendolo virale.

Le reazioni sulla frase di Chiara Biasi sul Coronavirus

In tantissimi si sono scagliati contro Chiara Biasi per le parole usate per commentare il contagio da Coronavirus, attaccandola sui social. Già all’epoca dello scherzo delle Iene, in cui aveva detto che per meno di 80mila euro lei non sarebbe nemmeno uscita di casa, aveva ricevuto diverse critiche. Adesso, però, ha commentato in modo poco edificante una situazione di emergenza, per cui la polemica non finirà presto.

La frase di Chiara Biasi sul Coronavirus