Nella notte di follia all'ospedale Pellegrini muore donna 39enne con fegato e milza spappolati News 2 Marzo 2020 17:50

La tragedia nella tragedia. Nella notte di violenza all’ospedale Pellegrini, mentre amici e familiari del 15enne morto dopo una tentata rapina ad un carabiniere in borghese sfasciavano il pronto soccorso, è morta una donna di 39 anni.

La donna, di origine ucraina, era stata ricoverata lo scorso 20 febbraio in gravi condizioni. La donna, trasportata dal 118 al presidio della Pignasecca, era ricoverata in prognosi riservata con fegato e milza spappolati. La 39enne era rimasta vittima di violenza, aveva infatti raccontato di aver subito un’aggressione da parte di un familiare. Sono in pieno corso le indagini della Compagnia dei carabinieri di Napoli Centro.in attesa delle deleghe da parte della Procura di Napoli e delle procedure in sinergia con i centri sociali.