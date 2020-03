0 Facebook Coronavirus, a Napoli spunta la mascherina con la scritti ‘C’a Maronna t’accumpagna” News 2 Marzo 2020 18:14 Di redazione 1'

Essere originali, anche in un periodo non proprio semplice, si può. E’ quanto accade a Napoli a dieci giorni dalla scoperta del primo focolaio del Coronavirus in Italia. Nella città di Partenope infatti è stata realizzata una mascherina protettiva, aggiungendo un pizzico d’ironia.

Massimo Argentiere, gioielliere artigiano e ideatore di diverse linee di gadget, se n’è inventata una con la scritta “C’a Maronna t’accumpagna” e l’immagine di un ragazzo in sella a una Vespa che porta come passeggero alle spalle la Vergine Maria. Uno slogan e una rappresentazione grafica che però non sono una novità.