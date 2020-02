0 Facebook C’è posta per te, Maria De Filippi sbotta in puntata: le scappa una parolaccia Spettacolo 2 Febbraio 2020 14:11 Di redazione 2'

Maria De Filippi tiene molto alle storie che racconta a C’è posta per te. La nota conduttrice mostra sempre una grossa empatia con i protagonisti dei suoi programmi e può capitare che si lasci trasportare, anche lei, dalle emozioni.

E’ quanto accaduto durante l’ultima puntata di C’è posta per te, la De Filippi stava raccontando la storia di Ernesto, un uomo che ha tradito la moglie con una donna che frequentava abitualmente la loro casa. Un tradimento che ha spinto la donna a lasciare suo marito.

Così lui, disperato, è ricorso al programma di Maria De Filippi, sperando di riconquistare la moglie. Dopo che la conduttrice ha raccontato tutta la storia, si è rivolta alla donna e senza mezzi termini ha detto: “Gli puoi dire ‘Sei lo str*** dell’anno’, ma se lo ami ancora perché ti devi far del male? Non devi scegliere cosa è giusto ufficialmente, ma cosa è giusto per te”.

Non capita spesso che alla conduttrice scappino parolacce, ma questa volta non ha resistito, voleva far capire alla donna che non sempre bisogna scegliere la strada che tutti ritengono giusta, ma ascoltare ciò che dice il proprio cuore. Inutile dire che al termine della puntata sono piovuti molti commenti a favore della conduttrice, in tanti si sono complimentati per essere riuscita a spiegare in modo efficace la situazione alla donna.