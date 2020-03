0 Facebook Coronavirus in Campania: “Sei casi positivi”, la comunicazione della Protezione Civile Cronaca 2 Marzo 2020 21:39 Di redazione 1'

Ci sono sei nuovi casi di pazienti risultati positivi al Coronavirus. L’ha comunicato la Protezione Civile della Regione Campania, nel bollettino ha spiegato che all’ospedale Cotugno di Napoli, sono stati effettuati in questo lunedì 80 tamponi, di questi solo 6 hanno dato esito positivo.

Si attende, come previsto, la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore della Sanità. “Oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 80 tamponi. Ne sono risultati positivi 6, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”, questa la comunicazione della Protezione Civile.

