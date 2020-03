0 Facebook Meteo: anticipo di primavera finito. In arrivo pioggia e neve Meteo 1 Marzo 2020 09:46 Di redazione 2'

Si è concluso con oggi, secondo i metereologi, l’anticipo di primavera con tanto sole e temperature salite di colpo fino a 20°C, specie al Centro Nord. Il possente anticiclone inizierà a mostrare segni di cedimento con l’ingresso di correnti più instabili e fresche di origine atlantica. Quindi tornerà la pioggia e tanta. E non macherà la neve che ieri è caduta abbondantissima su tutti i rilievi in provincia di Sondrio, tanto che la statale 36 è stata chiusa in un tratto dopo una tormenta.

I primi segnali di cambiamento rispetto ai giorni passati sono annunciate dalle prime nubi che hanno coperto il cielo specie in Liguria e Toscana. E non si escludono ancora deboli nevicate sull’Arco Alpino, nella zone di confine di Valle d’Aosta e Piemonte oltre gli 800-1000 metri di quota. Col passare delle ore e, per tutta la notte, entreremo nella fase clou del peggioramento che si farà via via più intenso in particolare sulle Regioni del Centro Sud. Ci aspettano infatti piogge intense e persino temporali tra Marche, Abruzzo, basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Questo cambiamento potrebbe essere un segnale importante anche riguardo la settimana prossima quando il flusso atlantico diventerà più forte sull’Italia con perturbazioni a ripetizione e il ritorno delle grandi piogge come non ne vedevamo da tempo.