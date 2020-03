0 Facebook Domenica In, l`addio alla Rai di Vincenzo Mollica: va in pensione dopo 40 anni Tv 1 Marzo 2020 09:38 Di redazione 1'

Vincenzo Mollica va in pensione. La 25esima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier in onda oggi renderà il giusto omaggio a Mollica e ai suoi 40 anni di attività in televisione.

Il giornalista Vincenzo Mollica e` in pensione dal 29 febbraio, dopo 40 anni di attività al TG1. Per l’occasione, verrà mostrato anche un filmato inedito realizzato da Adriano Celentano e che contiene immagini del ‘molleggiato’ e di Vincenzo Mollica. I due infatti sono da sempre grandi amici.

Vincenzo Mollica è il volto più noto per il giornalismo di spettacolo e musica. Nato a Formigine, provincia di Modena, il 27 gennaio 1953, ci ha abituati alla sua maestosa veste di giornalista Rai, ma è anche un grande scrittore. Ha poi la passione per i fumetti e per il cinema. Qualche tempo fa ha unito questi due passatempi nel suo lavoro diventando volto celebre di alcune delle più belle rubriche di approfondimento culturale della tv. Si tratta di DoReCiakGulp è in onda ogni sabato, dopo il Tg1.