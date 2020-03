0 Facebook Ragazzo 15enne ucciso, parla il carabiniere che ha sparato Cronaca 1 Marzo 2020 11:55 Di Umberto Russo 1'

Il carabiniere che ha ucciso il 15 enne in via Generale Orsini a Napoli, ha raccontato la sua versione al pubblico ministero che lo ha interrogato in caserma. Tutto e’ avvenuto nella tarda serata di ieri quando il carabinieri in servizio in provincia di Bologna, in auto con la sua fidanzata, e’ stato affiancato da un uno scooter con a bordo due persone. Uno dei due ha estratto una pistola e l’ha puntata alla tempia del militare che era in borghese e che si e’ qualificato. Il minorenne ha comunque provato a rapinare l’orologio del carabiniere 23 enne che ha estratto la pistola e fatto fuoco tre volte. Le indagini sono in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, con il pubblico ministero che e’ intervenuto sul posto, e affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando Provinciale di Napoli.