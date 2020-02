0 Facebook Bancarotta fraucolenta, arrestato Vittorio Cecchi Gori Cronaca 29 Febbraio 2020 11:03 Di redazione 1'

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato ieri pomeriggio a Vittorio Cecchi Gori, ex patron della Fiorentina, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma per un cumulo pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione.

A Cecchi Gori sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta. Secondo quanto si e’ appreso, Cecchi Gori si trova ora a Rebibbia.