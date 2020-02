0 Facebook Napoli non ha paura del Coronavirus: folla ai baretti di Chiaia e ristoranti pieni in città Napoli Città 29 Febbraio 2020 11:08 Di redazione 1'

Dopo i primi sette casi accertati di Coronavirus a Napoli, la citta non ha ceduto alla paura. I vicoli infatti brulicano di vita, proprio come se il virus fosse isolato dalla città di Partenope.

Dai baretti di Chiaia ai ristoranti sul lungomare Caracciolo, passando per i vicoli del centro storico, i napoletani affollano le strade ed i luoghi della movida. Niente città deserta, nessuna scena da film apocalittico, poche persone con le mascherine ma, al contrario, tanta gente in giro per le strade della città o accorse a presenziare a eventi culturali e inaugurazioni.

E cosi Napoli esorcizza la paura del virus in uno dei pochi modi possibili: proseguire la sua vita come ha sempre fatto, adottando semplicemente le dovute precauzioni. Una vittoria dei napoletani ma anche della cultura, che non arretra di fronte al pericolo ma anzi, vince anche sulla psicosi.