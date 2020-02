0 Facebook Coronavirus a Napoli: contagiati sei avvocati,

sono tutti colleghi del paziente 1 Cronaca 29 Febbraio 2020 10:03 Di redazione 2'

Sei delle persone risultate positive alla ricerca per il nuovo coronavirus in Campania, sono colleghe di lavoro del quarto contagiato, un avvocato del centro storico. Otto quindi i nuovi casi di COVID-19, che si sommano a quelli già accertati nei giorni scorsi. Un altro, invece, è un cittadino di ritorno da Milano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, le sei persone positive al coronavirus lavorerebbero nello stesso studio dell’avvocato napoletano. Appena saputo di essere positivo, il professionista 50enne ha avvisato i magistrati e i colleghi, chiedendo il differimento delle udienze.

Tra i nuovi casi, quello di un militare di 22 anni, in servizio a Brescia e rientrato in auto da Milano assieme alla 24enne casertana che già da tre giorni è in isolamento nell’ospedale partenopeo. Il giovane con la famiglia è in quarantena a casa sua, a Guardia Sanframondi, nel Sannio. Gli accertamenti proseguono. Gli operatori della Asl di riferimento sono impegnati a ricostruire i movimenti e i contatti avuti dal ragazzo durante il suo ritorno a casa: il giovane sarebbe stato in una scuola guida, in una pizzeria da asporto, in un bar e dal barbiere nel suo paese, ma anche in una palestra, in un supermercato e in un bar molto noto, a Telese Terme, e nel vicino comune di San Salvatore Telesino, nella scuola di ballo, giovedì scorso, durante una festa.