Neonata resta chiusa in un appartamento, salvataggio dei Vigili del Fuoco Cronaca 28 Febbraio 2020

Attimi di paura in viale Kennady a Caserta, dove una neonata è rimasta chiusa in un appartamento. La notizia è stata riportata da Caserta Ce. La vicenda è avvenuta questa mattina, una donna per errore ha chiuso la porta di casa sua, lasciando la sua bambina all’interno.

Essendo rimasta fuori per errore, non aveva con sé le chiavi. Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti per liberare la neonata. Sono entrati attraverso un balcone al terzo piano, servendosi della scala d’ordinanza. Intanto, una folla di persone si era accalcata in strada per vedere cosa stesse accadendo e quando i pompieri sono riusciti a entrare, è partito un lungo applauso.

La madre ha potuto riabbracciare sua figlia. Una storia a lieto fine, che la bambina potrà raccontare quando sarà grande.