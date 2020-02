0 Facebook La dea bendata bacia la Campania, sei al 10 e Lotto: vinti migliaia di euro Cronaca 28 Febbraio 2020 16:44 Di redazione 1'

La fortuna tocca un’altra volta la Campania. La dea bendeta questa volta è arrivata a Capua, nella frazione di Brezza, dove un fortunato/a ha centrato sei numeri al 10 e Lotto con una giocata multipla e si è aggiudicato una vincita di 25mila euro.

Non è stata resa nota l’identità del vincitore, ma sicuramente starà festeggiando con la sua famiglia questa bella vittoria, che seppure non milionaria, comunque spendibile per concedersi qualche lusso o una spesa imprevista.

In tanti sono alla ricerca della fortunata tabaccheria con la speranza di aggiudicarsi una vittoria.