Cenetta romantica con conto stellare, cinque coppie napoletane scappano senza pagare in provincia News 28 Febbraio 2020

Prima hanno cenato e poi sono andati via senza pagare. E’ accaduto la sera di San Valentino in un ristorante di Monteforte Irpino, dove cinque coppie sono andate a cenare per celebrare la festa degli innamorati.

Hanno mangiato primo, secondo e dolce e poi hanno deciso di scappare. Mentre fuori al ristorante c’era uno spettacolo pirotecnico, approfittandone del rumore e della distrazione generale, sono andati via e non hanno pagato il conto di 250 euro.

I titolari hanno immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri. I militari attraverso un’indagine sono riusciti a risalire ai responsabili, sono tutti ragazzi di Napoli di un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Sono stati trovati grazie a un numero di telefono che uno di loro aveva lasciato per partecipare a un contest organizzato dal locale, che metteva in palio un soggiorno in una Spa per una coppia.