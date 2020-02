0 Facebook Conte e Macron in visita a Napoli, lasciati tre caffè sospesi Politica 27 Febbraio 2020 16:33 Di redazione 1'

Pausa dolce e bagno di folla per il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron che dopo la visita alla cappella Sansevero si sono fermati al bar Scaturchio di piazza San Domenico Maggiore.

Per loro un assaggio di prodotti tipici – caffè, babà e i famosi ministeriali – con un chiaro messaggio: la vita continua nonostante l’allarme coronavirus, anche la vita dei tanti turisti che scelgono l’Italia e Napoli, città ricca di bellezze. Conte e Macron hanno voluto anche onorare la tradizione partenopea dei caffè sospesi lasciandone tre pagati per gli avventori in difficoltà.