Dall'espulsione alla mega rissa, caos sul campo di calcio giovanile L'episodio è accaduto in Irpinia, in provincia di Avellino. Daspo e denunce per 5 giocatori

Tutto è partito da un’espulsione. Un cartellino rosso che ha scatenato aggressività e violenza. Reazioni che spesso – purtroppo – si vedono sui campi di calcio. Cosa più triste, nello specifico, questa vicenda è accaduta durante una partita giovanile.

A raccontarla Il Mattino. Siamo a Marzano di Nola, in provincia di Avellino. A sfidarsi due squadre che fanno parte del campionato regionale Under 19: il team locale e la Polisportiva Lioni. Coinvolti cinque calciatori.

Per questi ultimi è scattata la misura del daspo oltre che una denuncia per rissa e lesioni e, in un caso, anche per ingiurie e minacce.