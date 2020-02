0 Facebook Lutto per lo sport napoletano, addio a Mario Occhiello: bandiera del Circolo Posillipo Oggi i funerali presso la chiesa Santa Maria del Buon Consiglio. Il messaggio di cordoglio da parte di Franco Porzio Sport 26 Febbraio 2020 11:59 Di redazione 3'

Oggi è u giorno triste per Posillipo e tutta Napoli. O meglio, è una giornata triste per tutta l’Italia dello sport. Ci ha lasciati un grande atleta, un uomo per bene, un professionista impeccabile: addio a Mario Occhiello.

Quest’ultimo è stato una colonna del Circolo Posillipo. Oltre ad essere stato uno sportivo che ha collezionato vittorie e medaglie, Occhiello è stato uno dei più degni e importanti rappresentanti della vera napoletanità.

Tantissimi i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia. I ricordi del Circolo e da tanti personaggi e sportivi famosi. Tra essi il campione di pallanuoto Franco Porzio che ha dedicato ad Occhielloparole commoventi.

“Ci ha lasciato da qualche ora una grande bandiera dello sport posillipino. Oltre ad essere stato un ottimo atleta (campione di nuoto, pallanuoto e salvamento), tecnico e dirigente sportivo, Mario Occhiello è stato un grandissimo amante del nostro sodalizio (come raffigurato nella vignetta di Pippo Russo).

Il Circolo tutto, in nome del Presidente Semeraro, del Consiglio Direttivo dei i vari membri delle sezioni sportive, assieme alla totalità dei consoci, si stringe attorno al dolore della famiglia. Vogliamo ricordarti così, circondato dalle persone che ti hanno voluto più bene. Che la terra ti sia lieve, Mario…“.

“DOMANI, 26 FEBBRAIO, I FUNERALI DI MARIO OCCHIELLO A PIAZZA SAN LUIGI

Ci ha lasciato una bandiera dello sport posillipino. Oltre ad essere stato un ottimo atleta (campione di nuoto, pallanuoto e salvamento), Mario Occhiello è stato un grandissimo amante del nostro sodalizio.

Il Presidente Semeraro, il Consiglio Direttivo, tutte le sezioni sportive e l’intero sodalizio, si uniscono al dolore della famiglia. I funerali si svolgeranno domani 26 febbraio alle ore 15:00 presso la chiesa Santa Maria del Buon Consiglio in via Posillipo 257 (Piazza San Luigi)“.

“Sono addolorato dalla scomparsa di Mario Occhiello, grande persona e grande uomo di sport. A lui mi legano ricordi indelebili. Amico di mio padre dagli anni ’70, ho vissuto gli ultimi mesi a stretto contatto con lui ed in questi mesi abbiamo parlato molto, trasferendoci reciprocamente tanti pensieri ed opinioni.

Un uomo semplice, umile e di grande dignità, legato ai figli, ai nipoti ed alla famiglia. Rappresenta una vera e propria istituzione del Circolo Nautico Posillipo. Qualche mese fa mi ha raccontato un episodio che non conoscevo: nei primi anni ’70, la sua famiglia insieme alla mia ed a quella della sorella di mia madre decisero di lasciare l’Italia per cercare fortuna in Australia.

Solo giunti al porto di Napoli decisero di fare retro-front e restare in città. Mi raccontava questo episodio per farmi capire il legame forte e di vera amicizia che aveva con mio padre. Dallo scorso anno, i figli ed i nipoti di Mario sono entrati a far parte della famiglia Acquachiara. Un legame sempre più indissolubile…Ciao Marittiè, ti voglio bene!“.