0 Facebook Anna Tatangelo e Gigi D’alessio, ancora crisi per la coppia Spettacolo 30 Gennaio 2020 19:13 Di redazione 1'

Post spariti dai social, nessuna dedica e niente apparizioni in pubblico insieme. Sarebbero questi gli elementi messi insieme da Chi (con altre indiscrezioni) che lascerebbero pensare ad una nuova e forte crisi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo.

Il cantante e musicista napoletano, tuttavia, ha sempre salutato la giovane compagna alla fine o durante i concerti che sta facendo insieme a Nino D’Angelo. Il tam tam è ormai diventato passaparola anche se virtuale e sui social, tra i loro fa, non si parla d’altro.

Questa sarebbe una ricaduta per il loro rapporto andato in crisi qualche anno fa e culminata in una separazione temporanea. Poi, per il bene della famiglia, D’Alessio e Tatangelo sono tornati insieme.