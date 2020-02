0 Facebook Incidente all’alba a Ottaviano, muore giovane di 29 anni, si chiamava Carmine Cronaca 23 Febbraio 2020 15:40 Di redazione 1'

E’ avvenuto alle prime luci del mattino a San Gennarello di Ottaviano l’incidente in cui ha perso la vita un giovane di 29 anni. La vittima si chiamava Carmine Boccia ed era originario di San Gennaro Vesuviano.

Era a bordo di una Fiat Panda di colore azzurro, quando l’auto è finita fuori strada, schiantandosi contro un muretto. E’ ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente. Sembrerebbe che il corpo della vittima, nell’impatto, sia balzato fuori dall’abitacolo, finendo al suolo.

Fatale la caduta, che gli ha provocato gravi traumi. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.