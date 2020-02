0 Facebook Il Barcellona parte per Napoli e in sottofondo c’é una canzone del neomelodico Raffaello Sport 24 Febbraio 2020 13:32 Di Antonella Bianco 1'

Il Barcellona e’ in viaggio verso Napoli, dove domani sera giocherà la partita d’andata degli ottavi di Champions. Per entrare nell’atmosfera, i catalani hanno rispolverato un brano in dialetto napoletano cantato da Raffaello e dal titolo ‘Turnamme a fa pace’.

Le note del pezzo – vera e propria hit del genere neomelodico – fanno da colonna sonora al video della squadra che prende posto sull’aereo che la porterà alle falde del Vesuvio. La scena e’ stata pubblicata nell’account Twitter ufficiale del club catalano. La musica stride con i volti di Marc-Andre’ Ter Steger e Leo Messi, Busquets e Pique’, che domani sera saranno di scena sul terreno del San Paolo. Altro che blues partenopeo, meglio il genere neomelodico.