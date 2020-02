0 Facebook Taxi gratuiti per chi dona il sangue all’ospedale Pausilipon: anche Mertens promuove l’iniziativa solidale Napoli Città 24 Febbraio 2020 12:14 Di redazione 2'

Arriva a Napoli l’iniziativa solidale rivolta a chi sceglie di donare il sangue. I tassisti napoletani si impegnano per la società e offrono corse gratuite per far fronte all’emergenza sangue che mette a rischio le terapie trasfusionali soprattutto dei più piccoli. Martedì 3 marzo, infatti, chi prenota una corsa tramite l’app LiberTaxi dalle 8 alle 11,30, per recarsi nel centro trasfusionale presso il Presidio Ospedaliero Santobono Pausilipon (in via Posillipo 226), verrà prelevato e riaccompagnato a casa senza dover pagare.

“Siamo certi che i napoletani risponderanno in massa dimostrando la loro generosità e solidarietà. È importante far arrivare il messaggio a quante più persone, donare più aiutare tante vite, dovremmo farlo tutti”, così Enrico Romano, ideatore di LiberTaxi, piattaforma di gestione corse taxi, che regalerà le corse.

“Ogni tre mesi i tassisti di Roma, Napoli, Genova, Brescia, Bologna e Milano rinnoviamo il nostro impegno morale e civile. Stavolta abbiamo voluto titolare l’evento ‘L’albero del sangue non esiste’, per sensibilizzare sul tema, il sangue è un tessuto ad oggi non ancora riproducibile in laboratorio, può essere ottenuto solo da donazione” spiega Marco Salciccia, presidente dell’associazione di donatori “Tutti taxi per amore”’.

Anche il calciatore del Napoli, Dries Mertens, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, condividendo un video sul suo profilo per invitare le persone a donare il sangue. L’invito a chi è interessato a partecipare è di recarsi in struttura dopo aver fatto una colazione leggera senza assumere latte e derivati, cornetti, crostate e biscotti, ma concedendosi un tè, un caffè o fette biscottate. All’iniziativa hanno aderito anche la cooperativa La Futura Tnt di Davide Romano e il consorzio EuroNapoli di Tonia Ottaviano.