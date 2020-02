0 Facebook Più scherma, meno schermi Sport 23 Febbraio 2020 19:32 Di redazione 1'

Verrà presentato domani lunedì 24 febbraio il progetto di integrazione sociale sportiva, ideato dal Club Schermistico Partenopeo, con il sostegno della Fondazione Banco di Napoli. Ad illustrare l’iniziativa Sandro Cuomo, ct della Nazionale italiana di spada, Giorgio Scarso, presidente Fis, Carmine Mellone, presidente Cip Campania, Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, Mario Mirabile, presidente Uici sezione Napoli.

Conferenza stampa alle ore 11 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Parteciperanno Rossana Pasquino, atleta paralimpica in lotta per la qualificazione a Tokyo 2020, Massimo Mercurio Miranda, atleta non vedente, Francesco Iannelli, atleta paralimpico.