Lutto a Maddaloni, la comunità piange la scomparsa di Nicola, giovane padre Cronaca 23 Febbraio 2020

Una triste scomparsa ha colpito la comunità di Maddaloni. E’ morto un giovane padre che da tempo lottava contro il male del secolo. 42 anni, si chiamava Nicola e lavorava come camionista.

Con la famiglia abitava in via Cancello, dove in molti oggi piangono la sua scomparsa. Lascia la moglie e due figli. La sua morte è stata una grave perdita per l’intera comunità. Tante le persone che hanno partecipato ai suoi funerali, che si sono tenuti questa domenica presso la chiesa di Santa Sofia, nel quartiere di Nicola.

Tanti i messaggi che stanno comparendo sui vari gruppi legati al territorio. Amici, ex compagni di scuola, ma anche conoscenti lo ricordano come un marito amorevole, un padre attento e un uomo buono e leale. In molti si stanno stringendo al cordoglio della famiglia.