Daniele da Ottaviano a Italia's Got Talent incanta tutti con il monologo sulla camorra: applausi per lui Ottaviano 23 Febbraio 2020

Daniele Ciniglio è stato protagonista dell’ultima puntata di Italia’s Got Talent. Giovane originario di Ottaviano ha conquistato la giuria con un bel monologo sulla camorra. Un modo originale per raccontare quel male che affligge la sua terra.

“Napoli è una città famosa per tante cose anche per il cibo: la pizza e i dolci sopratutto. Il babà, la sfogliatella, le bombe: le fanno così ripiene che a volte ti senti di scoppiare. A volte scoppiano da sole, è successo qualche giorno fa. Una bomba forse troppo ripiena è scoppiata prematuramente ed ha distrutto quattro macchine di fila. Dicono che è colpa della camorra. Colpa? Sarà stato uno scherzo. Per chi non la conoscesse la camorra è una pasticceria un poco scadente delle mie parti. Se mangi un loro prodotto, ti può venire un malanno: colpa dei rifiuti seppelliti male (…)“.

Poi ha concluso così: “Quando mi chiedono come fate a convivere con la camorra, io rispondo come diceva mio padre, che è uno scherzo. Che Napoli è una città famosa per tante cose, per i sorrisi. Quando ci fanno uno scherzo noi non ci prendiamo collera, perché uno scherzo, uno SCHERZO!”. Applausi per Daniele che ha emozionato il pubblico in studio e quello da casa. Il video del suo monologo, infatti, è diventato virale, ricevendo molti commenti positivi.

Per guardare il video, clicca qui