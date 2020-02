0 Facebook Coronavirus in Italia, c’è la terza vittima: morta una donna a Cremona Cronaca 23 Febbraio 2020 17:42 Di redazione 2'

Aumenta il bilancio delle vittime decedute a causa del Coronavirus in Italia. La notizia è arrivata poco fa. E’ morta una donna a Cremona. A renderlo noto è stato l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Galera.

“Abbiamo un altro decesso in Lombardia, a Cremona, una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il Coronavirus”, queste le sue parole.

E’ questa la terza vittima in Italia deceduta a causa del Coronavirus, nella serata di sabato era morto un uomo in Veneto e questa domenica mattina un’altra donna in Lombardia. Il numero dei contagi in Italia è arrivato a 160.

Intanto, alle 19 è prevista una riunione con tutti i sindaci lombardi per fronteggiare l’emergenza, come riferito dal presidente della Regione, Attilio Fontana: “Alle 19 riunione in teleconferenza con tutti i sindaci per chiarire e spiegare il significato e i termini dell’ordinanza che sto per firmare”. In Lombardia esiste una zona rossa dove, come spiegato dal governatore: “Il contagio è più diffuso, e per la quale il Presidente del Consiglio e il governo sono andati nella direzione di “impedire l’accesso e allontanamento da questa zone”. Un provvedimento, che riguarda soprattutto i comuni lodigiani che “blinda il territorio”.

La rapida diffusione del Coronavirus in Italia fa raggiungere un primato triste al nostro paese, che diventa terzo in classifica mondiale per il numero di contagi, superando anche il Giappone.

LA CLASSIFICA

1) Cina 77570

2) Corea del Sud 602

3) Italia 155

4) Giappone 135

5) Singapore 89

6) Hong Kong 74

7) Iran 43

8) Thailandia 35

9) Usa 35

10) Taiwan 28Bor