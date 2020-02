0 Facebook Ischia, Prefetto annulla ordinanza che vieta sbarco a turisti lombardi e veneti Cronaca 23 Febbraio 2020 16:48 Di redazione 2'

E’ durata poco tempo l’ordinanza varata dai sei sindaci di Ischia che avrebbe dovuto vietare lo sbarco sull’isola ai turisti lombardi e campani. Il prefetto ha appena annullato il documento, che dunque perde immediatamente di validità.

Secondo il prefetto i sindaci dei sei comuni non erano autorizzati a emanare un simile provvedimento.

Al momento, il Circomare Ischia ha disposto ai comandi di bordo delle compagnie di navigazione che collegano l’isola alla terraferma di comunicare all’utenza che nei porti di arrivi è prevista, secondo disposizione della Prefettura, una procedura di identificazione dei passeggeri, a cura della polizia di stato con personale sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord, che può portare al rallentamento delle procedure di sbarco.

L’ordinanza, fin dall’emissione, prima che venisse annullata, aveva scatenato il disappunto di molte persone e di tanti ischitani, che non hanno visto di buon occhio la scelta dei sei sindaci di limitare l’accesso all’isola.

“A nome del Coordinamento dei Distretti Turistici della Regione Campania, mi preme sottolineare come ad oggi, non siano registrati nelle località turistiche del nostro territorio, casi di Coronavirus conclamati. Al di là quindi delle giuste e comprensibili precauzioni del caso, si ritiene di dover stemperare le improvvide e quantomai ingiustificate e sovrastimate preoccupazioni del caso di specie. La Campania merita di essere vissuta, sempre”, questo quanto riferito da Vincenzo Marrazzo, presidente dei distretti turistici della Campania, a Vocedinapoli.it.

“È una ordinanza inutile per la tutela della salute ed è il frutto di un momento di isteria collettiva. È dannosa per l’immagine turistica dell’isola che dovrebbe, invece, essere solidale con i lombardi e i veneti che da sempre hanno scelto Ischia per le loro vacanze. Rizzoli, malcovati, Visconti sono Milanesi che hanno “inventato” il turismo a Ischia. Il coronavirus passerà, resterà questa brutta pagina scritta dai sei sindaci”, ha così commentato al nostro giornale il provvedimento Benedetto Valentino, direttore del distretto turistico di Ischia.