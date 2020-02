0 Facebook Trapianto di cuore al Monaldi, la piccola Ilaria respira da sola. I medici: “Un grande passo” News 21 Febbraio 2020 09:00 Di redazione 1'

Una bella notizia arriva dall`ospedale Monaldi che ha diramato un ultimo bollettino in merito alle condizioni di salute di Ilaria. L’11enne, sottoposta ad un trapianto di cuore, è stata estubata ed ha iniziato a respirare da sola.

Il decorso post operatorio della paziente I. S., di 11 anni, sottoposta a trapianto di cuore dalla équipe della Uosd Assistenza meccanica al circolo e dei trapianti nei pazienti adolescenti, guidata dal dottore Andrea Petraio, prosegue regolarmente. Nella giornata di oggi la piccola paziente è stata estubata e, attualmente, respira autonomamente. La bimba resta ricoverata in terapia intensiva, in box di isolamento. La prognosi è ancora riservata, sebbene quello di oggi sia un importante passo in avanti nel percorso di guarigione della piccola paziente.

