La notte di Ilaria dopo il trapianto di cuore: "Medici fiduciosi" Cronaca 19 Febbraio 2020 11:30 Di Sveva Scalvenzi

Intorno alle 19 di sera di martedì è stata data la comunicazione che l’intervento di Ilaria era ben riuscito. 11 anni, tanto giovane e già sottoposta a un trapianto di cuore. Originaria di Marcianise, la piccola era da un anno in attesa di un cuore nuovo, che finalmente è arrivato.

Queste 48 ore saranno decisive, l’hanno spiegato i medici che hanno in cura la ragazzina e l’ha comunicato Antonello Velardi, ex sindaco di Marcianise, che da quando Ilaria è entrata in sala operatoria non ha smesso di condividere aggiornamenti sulle sue condizioni. L’ha fatto anche stamattina, spiegando a tutti quelli che sono in apprensione per la piccola, com’è andata la notte.

Le condizioni di Ilaria sono buone, la notte è stata tranquilla e i medici, ad ogni ora che passa, sono sempre più fiduciosi. Si legge nel post di Velardi:

++ ILARIA, NOTTE TRANQUILLA ++

È stata una notte tranquilla per Ilaria, la ragazza di Marcianise alla quale ieri è stato trapiantato il cuore. Le sue condizioni sono buone e mano mano che passano le ore i medici sono sempre più fiduciosi perché si esce dalla fase critica.

In questi casi la prima notte è quella che dà maggiori preoccupazioni ma Ilaria ha reagito molto bene. È nella terapia intensiva del Monaldi, oggi potrà ricevere anche la visita veloce dei genitori. Se continua così – ha spiegato il primario che l’ha operata, Andrea Petraio – nel giro di 24 ore può anche tornare in reparto.