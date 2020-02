0 Facebook Due campani tornano da vacanza a Lodi, vanno in ospedale per tampone da coronavirus: test al Cotugno Cronaca 21 Febbraio 2020 20:33 Di redazione 1'

Due persone di Salerno che sarebbero state a Lodi, in Lombardia, per un periodo di vacanza nei giorni scorsi si sono presentate al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona a Salerno e sono state sottoposte al tampone per testare una infezione da coronavirus.

Il tampone è stato inviato all’ospedale Cotugno di Napoli, struttura specializzata in malattie infettive e centro di riferimento regionale per Il Covid-19. Secondo quanto si è appreso, le due persone si sono anche messe in isolamento volontario.

In Lombardia, dopo il caso del 38enne di Codugno, ricoverato in gravi condizioni in Terapia Intensiva, i casi contagiati sono saliti a 14. Le ultime sei persone hanno avuto contatti con il trentottenne e il sindaco del comune lombardo, per motivi di sicurezza, ha chiuso la città. Oltre i due pazienti che si sono presentati presso la struttura di Salerno, c’è un altro caso sospetto nella stessa zona, si tratta di un bambino di tre anni, sottoposto al test, che è stato inviato all’ospedale napoletano, anche per lui si attendono i risultati.