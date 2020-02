0 Facebook Rimonta azzurra: un euro gol di Fabian Ruiz stende il Brescia Calcio Napoli 21 Febbraio 2020 22:51 Di redazione 2'

Si è disputata questa sera l’anticipo della venticinquesima partita di Campionato. Il Napoli vince a Brescia in rimonta 2-1 e sale al sesto posto in classifica. In rete Jhon Chancellor, Insigne e Ruiz. Il Brescia resta al penultimo posto della graduatoria.

Queste le formazioni ufficiali di Brescia-Napoli, per la squadra lombarda: Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Dessena, Tonali, Bisoli; Bjarnason; Zmrhal, Balotelli. A disp. Andrenacci, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Donnarumma, Mangraviti, Skrabb, Viviani, Semprini. All. Lopez. Per gli azzurri: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. A disp. Meret, Karnezis, Ghoulam, Hysaj, Allan, Luperto, Lobotka, Zielinski, Callejon, Lozano, Milik. All. Gattuso.ARBITRO: Orsato di Schio.

Grande successo per i partenopei che hanno piazzato due reti nel secondo tempo, partendo dopo l’interruzione in svantaggio. Secondo successo consecutivo in campionato per gli azzurri: sesto posto agganciato a quota 36 punti, in attesa dei risultati del weekend. I padroni di casa hanno siglato il gol del vantaggio nel primo tempo con Chancellor (27′). Nella ripresa c’è stata la rimonta dei partenopei: Insigne riequilibra i conti su rigore (50′), quattro minuti dopo è Fabian Ruiz a firmare il sorpasso e a far aggiudicare un’importante vittoria alla squadra di Gattuso.