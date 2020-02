0 Facebook Francesca Alotta: “Ho perso mio figlio, ora ho un cancro” Spettacolo 20 Febbraio 2020 08:36 Di redazione 2'

Francesca Alotta si racconta al programma Vieni da me. La cantante che trionfo` nel 1992 a Sanremo con il brano “Non amarmi”, in coppia con Alenadro Baldi, e` lontana dal mondo discografico da diversi anni.

Un allontanamento dovuto a questioni personali. In ordine di tempo, ha raccontato nel programma di Caterina Balivo, la cura contro una forma di cancro. Dopo le gioie per la vittoria sanremese, a fine anni 90 iniziarono i problemi. A partire dal dramma di un aborto spontaneo subito subito dopo la scoperta che il marito la tradiva. Dopo quell’esperienza, purtroppo, non ha potuto avere figli.

La sofferenza più grande è stata probabilmente la perdita del padre Filippo Alotta, anche lui cantante e suo mentore, morto nel 2003: “Dopo il 1998 c’è stata un’escalation di dolore: la perdita del bambino, il divorzio, poi papà è scomparso, se n’è andato nell’arco di un mese ed è stato per me il dolore più grande della vita. Lui è stata la mia guida in tutto”. Poi, nel 2004, arrivò la bella esperienza con il reality Music Farm, cui seguì purtroppo una cocente delusione: “Quando sono uscita da Music Farm ho trovato una bella sorpresa. Il mio fidanzato e io avevamo un conto co-intestato. Lui mi ha rubato tutti i soldi, non avevo più niente. Ha detto che ne aveva bisogno, non potevo denunciarlo perché era co-intestato. Ho dovuto ricominciare tutto daccapo”.

Dopo aver chiuso con il fidanzato, la Alotta è stata vittima di stalking da parte dell’uomo: “Veniva incappucciato sotto il palco ai miei concerti. Una volta mi è entrato in casa, non era facile denunciare perché non c’erano le leggi di oggi. Era un pazzo. Un periodo difficile, ma l’ho superato”. Il cancro è l’ennesima battaglia. “Però per assurdo quando rischi la tua vita capisci quanto è preziosa. Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia.”