De Magistris: “Salvini è l’anti-Napoli per eccellenza. Gli ho scritto ‘Statt a cas'”

“E’ legittimo che chi fa politica si proponga di governare, ma Salvini è l’anti-Napoli per eccellenza. Non ti puoi innamorare di una città solo perché, ad un certo punto, decidi di fare politica nazionale. Non dimentichiamo che Salvini è lo stesso che, nel 2009, cantava icori contro i napoletani”. Così, a Radio CRC, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli.

E aggiunge: “Gli ho scritto ‘Statt a cas’. Un uomo che, per visitare una città, deve essere seguito da scorte e scorte di uomini della vigilanza, un politico che arriva e blocca la città: questo dimostra che deve sceglierne una in cui non è mal visto. Salvini farebbe piombare l’Italia in un baratro difficilmente recuperabile, qualora arrivasse a governare la Campania. Dobbiamo fare più rapidamente la messa in azione degli impianti stir. La ricetta del leader della Lega è vecchia. Bisognerebbe aiutare i territori a smaltire, proponendo delle soluzioni diverse dagli inceneritori, ma devo dire che Napoli, in questi anni, ha fatto davvero grossi passi avanti”.

E sostiene anche che i dl sicurezza salviniani “sono due leggi pessime, che vanno assolutamente cancellate. Mi auguro che si possano rinforzare i poteri della polizia locale, colmando una serie di ingiustizie. Ci sono diritti molto diversi se cade un poliziotto, un carabine, oppure un poliziotto locale, lasciato senza poteri e responsabilità. Il sindaco deve avere ancor più poteri in materia di ordine e di sicurezza. Spesso i cittadini chiedono al sindaco, invece che al Questore, risposte su domande relative alla sicurezza. Gli Stati Uniti, su questo tema, sono molto più aperti, avendo, i sindaci, un potere ben più saldo e ampio”.