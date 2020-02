0 Facebook Napoli regina dei David di Donatello, gli artisti della città fanno il pieno di nomination Toni Servillo, Mario Martone, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Marco D'Amore, Francesco Di Leva, Roberto Saviano...in bocca al lupo! Cinema 19 Febbraio 2020 13:33 Di Andrea Aversa 2'

L’appuntamento è per venerdì 3 aprile, quando in diretta su Rai 1 Carlo Conti condurrà la 65esima edizione dei David di Donatello, ovvero i premi del cinema italiano. Ieri sono state annunciate le candidature. Sono stati considerati i film usciti al cinema dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2019, e a votarli è stata la Giuria dell’Accademia che ha espresso la propria opinione dal 7 gennaio all’8 febbraio 2020.

Napoli ha fatto il pieno di nomination. Ben 11 le possibili statuette che potrebbero essere vinte da artisti e produzioni partenopee. Iniziamo dal Miglior Film, categoria dove è stata nominata la Paranza dei bambini (che in totale ha ottenuto tre candidature, anche per la Miglior Regia di Claudio Giovannesi e la Miglior Sceneggiatura Non Originale di Roberto Saviano e Roberto Braucci).

Marco D’Amore è stato invece nominato come Miglior regista esordiente per L’Immortale. Ma la partita più interessante è per la statuetta che premierà il Miglior Attore Protagonista. In questa categoria c’è una sfida tutta napoletana tra Toni Servillo (per la sua interpretazione di Peppino Lo Cicero in 5 è il numero perfetto) e Francesco Di Leva alla sua prima nomination assoluta.

Quest’ultimo è stato nominato per aver interpretato Antonio Barracano nel film Il Sindaco del Rione Sanità di Mario Martone. Proprio il regista è stato nominato per la Migliore Sceneggiatura Non Originale considerato che il lungometraggio ha ripreso e riadattato un’opera di Eduardo De Filippo. Invece, per quanto riguarda la categoria della Migiore Attrice Non Protagonista, spicca il nome di Valeria Golino per il suo ruolo in 5 è il numero perfetto dell’esordiente Igor Tuveri (in arte Igort).

Nella stessa categoria, ma al maschile – quindi per il Miglior Attore Non Protagonista – è sempre la pellicola 5 è il numero perfetto ad aver collezionato un’ulteriore candidatura. Questa volta il nominato è stato Carlo Buccirosso, ‘amico-nemico’ di Servillo all’interno del film. Infine, un’altra nomination c’è stata per la Miglior Canzone. Ad essere candidato è stato Ralph B che ha scritto, composto e cantato il brano Rione Sanità che ha fatto parte della colonna sonora – ovviamente – del film Il Sindaco del Rione Sanità.