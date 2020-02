0 Facebook Lamberto Sposini compie 68 anni, quel sorriso con la figlia commuove tutti Spettacolo 19 Febbraio 2020 20:51 Di redazione 2'

Lamberto Sposini torna a sorridere il giorno del suo sessantottesimo compleanno al fianco della figlia Matilde. Il noto conduttore televisivo nel 2011 fu colpito da un ictus che gli provocò una brutta emorragia celebrale. L’attacco avvenne poco prima di cominciare il programma che conduceva allora, La vita in diretta.

Avrebbe dovuto seguire il matrimonio di William e Kate, ma fu portato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove fu sottoposto subito a un’operazione molto delicata per ridurre l’emorragia. Da quel giorno la sua vita è cambiata, ha dovuto fare molta riabilitazione per poter acquisire nuovamente diverse funzioni celebrali.

Sposini si è allontanato dal mondo della televisione, lo si vede pochissimo. Nel giorno del suo compleanno molti colleghi gli hanno fatto gli auguri. Enrico Mentana ha condiviso lo scatto più bello, quello in cui Lamberto sorride abbracciato alla figlia. Il direttore de La 7 ha scritto: “Padre e figlia, magic moment”. Ed effettivamente è davvero un momento memorabile, in cui si rivede il noto conduttore in una scena di vita normale, semplice e per questo perfetta. In molti hanno commentato l’immagine condivisa da Mentana, facendo gli auguri a Sposini, segno di quanto la gente sia ancora tanto legata a lui. Tanti auguri da tutta la redazione di Vocedinapoli.it.

Il post di Enrico Mentana