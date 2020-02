0 Facebook Tira fuori il rigore decisivo, il fair play del giovane Vincenzo Il capitano dell'Asd Micri ha sbagliato di proposito il tiro dagli 11 metri. Poi il gol del raddoppio. Vittoria finale contro Asd Primavera Sport 18 Febbraio 2020 14:12 Di redazione 1'

Una scena alla quale, purtroppo, siamo poco abituati. E non è venuta neanche da un campo dove ad affrontarsi sono stati gli adulti o gli atleti che conosciamo. Protagonisti di questa storia raccontata da Internapoli sono due squadre giovanili di serie inferiore.

Si è trattato dell’Asd Micri e dell’Asd Primavera che si sono affrontate questo ultimo fine settimana. Ma c’è stato un gesto di grande sportività che non sarà mai dimenticato. A compierlo il giovane capitano dell’Asd Micri, Vincenzo Capone.

A soli 14 anni, Capone, ha deciso di tirare fuori – sbagliandolo di proposito – un calcio di rigore inesistente e dato dall’arbitro. Vincenzo ha così messo fine alle polemiche e ottenuto solo molti complimenti per il suo fair play.

Questi sono i veri valori dello sport, questo è il calcio che ci piace guardare. Del resto, Vincenzo, dopo ha realizzato un gol sempre dagli 11 metri (questa volta il tiro dal dischetto c’era tutto) mentre un suo compagno di squadra ha poi realizzato il 3-0 finale. Una bella vittoria per l’Asd Micri e non solo per il risultato.

