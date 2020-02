0 Facebook Marcianise, super rapina in banca: ladri in fuga con un bottino da 100mila euro I fatti accaduti presso la filiale della Banca di Credito Popolare. Aggredita una guardia giurata che avrebbe un trauma cranico Cronaca 18 Febbraio 2020 15:59 Di redazione 1'

Hanno approfittato del quasi orario di chiusura per introdursi presso la Banca di Credito Popolare di Marcianise in provincia di Caserta. Erano circa le 13, quando un gruppo di rapinatori armati hanno fatto il loro ingresso nella filiale.

I presenti, qualche cliente e i dipendenti, sono stati minacciati. Aggredito anche un vigilante, colpito alla testa con il calcio del fucile. La guardia giurata, come riportato da Il Meridiano News, avrebbe riportato un trauma cranico.

Attimi di panico, dunque, per le persone che si trovavano in banca in quel momento. Dopo i ladri sono stati costretti alla fuga. I rapinatori sono scappati via a bordo di un’automobile. A quanto pare i malviventi sono riusciti a portare via con loro un bottino da 100mila euro.

Sul posto, oltre ai soccorsi che hanno prestato le prime cure al vigilante aggredito, sono intervenuti anche Poliziae e Carabinieri. Gli agenti e i militari hanno effettuato tutti i normali accertamenti del caso. Indagini in corso, è caccia ai rapinatori.