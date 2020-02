0 Facebook Luigi Di Maio cede alla passione e bacia in modo travolgente la compagna in un parco Politica 18 Febbraio 2020 16:12 Di redazione 2'

Non è sfuggito all’occhio indiscreto di Chi il bacio che Luigi Di Maio si è scambiato con la sua compagna, Virginia Saba, nel parco di Villa Borghese a Roma. Il ministro degli Esteri è stato paparazzato mentre su una panchina cede alla passione, come un adolescente innamorato.

Il bacio travolgente è finito nella prima pagina del noto tabloid di gossip, un’effusione del genere in pubblico non è sicuramente un comportamento che ci si aspetta di vedere da un ministro. Sarà la giovane età e l’amore, ma Di Maio non ha resistito al fascino della sua compagna e si è lasciato trasportare dalla passione. Il tutto, poi, accadeva il giorno della festa di San Valentino, motivo in più per essere romantici.

La foto di Luigi Di Maio che si bacia con la compagna a Villa Borghese ha chiaramente attirato diversi commenti. C’è chi non si spiega per quale motivo un ministro degli Esteri si scambi simili effusioni in pubblico, in un parco pubblico, dove si dovrebbe sapere che ci sono paparazzi pronti a immortalare qualsiasi “movimento” di personaggi noti. A detta di molti avrebbe potuto avere un comportamento più discreto, ammesso, però, che desiderasse un po’ di riservatezza.