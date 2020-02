0 Facebook Giovane padre muore in un brutto incidente, dramma a Pomigliano D’Arco Cronaca 18 Febbraio 2020 15:47 Di redazione 1'

Un uomo, Pasquale Marino, ha perso la vita in un brutto incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Nazionale Delle Puglie. L’uomo, probabilmente a causa di un fosso, ha perso il controllo della moto su cui viaggiava ed è finito al suolo.

L’incidente è avvenuto nel tratto di strada che collega Pomigliano D’Arco a Nola. Pasquale nella caduta ha battuto violentemente la testa, immediato l’intervento di chi ha assistito alla scena, i proprietari di una caffetteria sono usciti fuori per aiutare la vittima e hanno allertato i soccorsi.

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, l’uomo era ancora vivo, ma le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, purtroppo è morto prima di arrivare al pronto soccorso. La vittima lascia un figlio piccolo. Tantissimi i messaggi che stanno circolando sui social per la scomparsa di Pasquale, in tanti lo ricordano come un padre amorevole e un uomo buono.