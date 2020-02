0 Facebook Scafati, Milena muore nel grembo al nono mese Cronaca 17 Febbraio 2020 08:22 Di redazione 1'

La morte prima della vita. È giallo in una nota clinica alle porte di Napoli dove una bimba e` morta nel grembo della mamma a poche ore dalla nascita.

Come riporta Metropolis, doveva chiamarsi Milena, la bimba di una coppia di coniugi: lui 43 anni di Scafati e lei 40 anni di Pompei. Il parto era stato programmato per il giorno di San Valentno. Tutto era pronto. L’ultima visita di routine era stata fatta l`11 Febbraio, tutto nella norma. Poi il ricovero, nulla lascia presagire ciò che sarebbe successo. Nel pomeriggio viene effettuato un secondo tracciato, e qui la tragica notizia: la bimba non dava segnali di vita.

“Vostra figlia e` morta”, diranno i medici ai genitori. Genitori e familiari sotto choc. Cosa è successo? Com’è stato possibile che la bimba abbia perso la vita tra un tracciato e l’altro? La donna intanto ha dovuto partorire. I genitori chiedono che sia fatta luce sulla vicenda e hanno dato il consenso per l’esame autoptico su quel corpicino.