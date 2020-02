0 Facebook L’ex brigatista Etro: “Meglio avere le mani sporche di sangue”. Giletti lo caccia dallo studio Tv 17 Febbraio 2020 08:43 Di redazione 2'

Una “Non e` l`arena” movimentata. Tra gli ospiti della trasmissione di Massimo Giletti era presente l’ex brigatista Raimondo Etro, condannato a una pena complessiva di 26 anni di carcere per aver avuto un ruolo di rilievo nella pianificazione e l’attuazione del sequestro di Aldo Moro, poi finito con l’uccisione dell’uomo di punta della Democrazia Cristiana, oltre ad aver partecipato all’assassinio del giudice Riccardo Palma, pur essendosi rifiutato di sparare all’ultimo istante.

Etro si trovava negli studi della trasmissione, dove tra gli altri ospiti presenti c’erano Luca Telese e Daniela Santanchè, quando ha pronunciato una frase che ha suscitato immediata indignazione tra i presenti in studio. “Meglio avere mani sporche di sangue ma provarci”, ha detto Etro, pronunciando quella che sostiene essere una citazione. Luca Telese gli chiede di ritirare immediatamente quanto detto e così fa anche Daniela Santanchè, che aggiunge: “Se non lo fa non si può andare avanti, o gli fa chiedere scusa a tutti – intima al conduttore – oppure saluto tutti e ringrazio ma abbandono lo studio”. “Lo faccia”, risponde Etro ironicamente, aggiungendo uno “Scusa il ca**o” che fa evidentemente precipitare la situazione in modo definitivo.

“Etro, mi spiace ma questa frase non è accettabile”, dice Giletti. “Spero che almeno mi ripaghiate il taxi”, ironizza ancora Raimondo Etro, accompagnato fuori dallo studio dagli applausi del pubblico per la decisione di Giletti.