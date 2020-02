0 Facebook La speciale dedica di Barbara D’Urso per San Valentino sorprende i suoi fan Spettacolo 15 Febbraio 2020 15:35 Di redazione 2'

Barbara D’Urso nel giorno di San Valentino ha deciso di fare una dedica speciale, mostrando ai suoi tanti follower chi è il suo unico vero grande amore. La conduttrice napoletana ha condiviso una foto dei suoi figli da piccoli e ha scritto: “L’unico vero grande amore della vita“.

L’immagine ha ricevuto moltissimi like e commenti, non capita spesso che Barbara parli dei suoi figli o condivida loro immagini. Proprio poco tempo fa aveva detto in un’intervista che con loro ha fatto un patto, evitare di mostrarli o di nominarli nei suoi programmi. I suoi figli, infatti, vogliono provare ad avere una vita normale, senza rischiare di essere riconosciuti come “figli di”.

La dedica di Barbara D’Urso, inoltre, potrebbe essere un chiaro messaggio rivolto alle innumerevoli voci che la vorrebbero fidanzata con un uomo misterioso, di cui però nessuno conosce l’identità.

Il post di Barbara D’Urso