0 Facebook Colpo da bigliardo di Mertens e il Napoli vince a Cagliari La squadra azzurra è tornata a vincere in campionato dopo lo scivolone casalingo contro il Lecce. L'attaccante ad un solo gol da Hamsik Calcio Napoli 16 Febbraio 2020 19:51 Di redazione 1'

Una partita brutta, da pareggio, illuminata da un colpo di prestigio firmato da Dries Mertens. Con questa rete l’attaccante belga si è portato a un solo gol da Marek Hamsik e quindi da una sola marcatura che farà la storia: Ciro potrebbe diventare presto il miglior realizzatore della storia del Napoli insieme al centrocampista slovacco.

Questo, insieme alla vittoria dei ragazzi di Gennaro Gattuso, sono state le due note positive della giornata. Per l’ambiente azzurro i tre punti conquistati a Cagliari sono davvero importanti. Una vittoria che ha riscattato la sconfitta patita in casa al San Paolo contro il Lecce.

Un modo per dimostrare che il Napoli non è solo una squadra da coppe ma che anche in campionato può continuare a dire la propria. La partita non è stata particolarmente entusiasmante. Il Cagliari non ha brillato e il Napoli ha sfruttato l’occasione più limpida.

LEGGI ANCHE – I migliori goleador della storia del Napoli