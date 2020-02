0 Facebook Lutto a Gragano, addio al Dottor Biagio Galizia La vittima era di Gragnano. Il Dottor Galizia era anche molto impegnato nel sociale. Tanti i messaggi di cordoglio Cronaca 16 Febbraio 2020 22:03 Di redazione 1'

Era un uomo buono, che voleva bene a tutti e che a sua volta era stimato e rispettato dai colleghi e dall’intera comunità di Gragnano. Il Dottor Biagio Galizia era una persona in gamba e dedita al proprio lavoro: il suo dovere era occuparsi delle persone malate terminali. Dare conforto e sostegno a pazienti senza speranze.

Il Dottor Galizia, come riportato da Stabia News, era anche molto impegnato nel sociale attraverso il centro ‘Centro medicina del dolore e cure paliative‘, struttura diventata punto di riferimento del settore. Il Dottor Galizia era anche uno sportivo.

Partecipava alle maratone di tutto il mondo per dimostrare che sport e salute sono la coppia perfetta per avere una vita sana. Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio per il Dottor Galizia. Molti sono di solidarietà e vicinanza alla famiglia.