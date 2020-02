0 Facebook San Valentino, la dedica d’amore di Nino D’Angelo fa impazzire i social Un post pubblicato su Facebook riprende una sua poesia dedicata alla moglie nel giorno delgi innamorati Musica 14 Febbraio 2020 08:50 Di redazione 2'

Oggi è San Valentino, la cosiddetta festa degli innamorati. Napoli è la città dell’amore ma soprattutto della canzone. Ed ecco che uno dei suoi più grandi esponenti ha dedicato una poesia e una canzone alla propria metà.

Stiamo parlando di Nino D’Angelo e della dedica d’amore per la moglie. Un post pubblicato su Facebook e che ha riscosso molto successo tra i fan. L’artista ha voluto omaggiare la propria anima gemella riuscendo a commuovere gli utenti sui social.

LA POESIA E IL POST SU FACEBOOK –

“Amore che incanti la mia esistenza

e cacci via i pensieri bui

che attaccano la paura al respiro

e mi rubano il tempo di amare

ogni cosa che tu sei.

Il tuo lamento è il mio dolore,

la tua gioia è la mia contentezza

e tutto cio’ che ti distrae mi confonde di gelosia.

Sorprenderti e vedere impazzire i tuoi occhi di me

è il punto più alto che tocca il cuore.

Aspettare il tuo risveglio

è l’attesa più dolce di ogni giornata,

perché le mie mani aspettano le tue mani

per continuare tutto quello che abbiamo cominciato

Il saperti felice è l’unica ragione che da veramente senso

a tutto quello che deve ancora venire.

Con te che sei radice di ogni emozione

voglio combattere i pugni dell’invidia

e abbracciare la gente di ogni colore,

con te voglio vincere le solitudini e le malattie

che ci aspettano dietro ai giorni

che vivremo più stanchi e senza più paura di morire

per te voglio essere vivo,

per darti ancora la mia vita.”