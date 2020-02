0 Facebook Giugliano, bomba esplode davanti una banca: indagano i carabinieri L'ordigno ha distrutto l'ingresso della filiale. Il boato della deflagrazione ha spaventato i residenti Cronaca 14 Febbraio 2020 09:20 Di redazione 1'

Un brutto imprevisto per gli abitanti di Giugliano in Campania, località a Nord in provincia di Napoli. Come riportato da Il Mattino, una bomba è stata fatta esplodere poco dopo la mezzanotte davanti una banca.

Si è trattato della filiale della Popolare di Bari il cui ingresso è stato distrutto. Il boato causato dalla deflagrazione dell’ordigno è stato avvertito dai residenti che sono stati spaventati dall’esplosione.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato i normali accertamenti del caso e le indagini. Si è trattato del secondo episodio del genere, dopo quello di alcuni giorni fa dove ad essere stato bersaglio dei mlviventi du la Banca di Novara.